Auf dem Dach des Best-Western-Hotels in Bautzen haben Mensch und Biene einen traumhaft schönen Blick über Bautzens Türme bis ins Oberlausitzer Bergland hinein. Seit April stehen hier zwei Bienenvölker und schwärmen fleißig ins ganze Stadtgebiet aus, um Blütenpollen und Nektar zu sammeln.

Die Idee für den ungewöhnlichen Bienenstandort hatte Hotelchef Sandro Reichel. Er ist zwar selbst kein Imker, dafür aber leidenschaftlicher Honigesser. Warum also nicht Bienen auf das Hoteldach holen, zumal es in der Nähe genügend Bienennahrung gibt, dachte sich Reichel und suchte nach einem Imker. Roland Barthel vom Bautzner Imkerverein war offen für das Bienen-Experiment in schwindelnder Höhe und stellte zwei seiner Bienenvölker aufs Dach.