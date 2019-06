Auf Bauhaus-Spuren Weißwasser neu entdecken

Weißwasser will im Bauhaus-Jahr unentdeckte architektonische Seiten in der Stadt präsentieren. Denn zwei bekannte Bauhaus-Schüler wirkten in Weißwasser: der Glasgestalter Wilhelm Wagenfeld und der Architekt Ernst Neufert. Ihnen und dem Bauhaus zu Ehren wird an den letzten beiden Juni-Wochenenden eine Zeitreise inszeniert. An sieben teils brachliegenden Orten wie dem Neufert-Bau, dem Volkshaus oder der Glasfachschule soll es Kunststationen mit Theater, Musik, Performance, Tanz und Film geben, teilten die Organisatoren mit.