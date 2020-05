Am frühen Dienstagmorgen hat ein Spaziergänger an einer Brücke auf dem Spohlaer Weg in Hoyerswerda einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Wie die Polizeidirektion Görlitz MDR SACHSEN mitteilte, informierte er umgehend die Beamten. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Kriegsgranate.