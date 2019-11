Am Freitag startet in Hoyerswerda zum 23. Mal das Liederfest "Hoyschrecke". 43 Songpoeten und Liedermacher aus Deutschland und Österreich haben sich in diesem Jahr beworben. Bis zum Sonntag treten Musiker aus Salzburg, Berlin, Potsdam und Leipzig in der Kulturfabrik auf. Zum Liederfest in Hoyerswerda gehören auch ein Kinderprogramm, ein Workshop und das Café-Konzert. Gezeigt wird zudem der neue Dokumentarfilm "Gundermann Revier". Am Sonnabend werden ein Jury- und ein Publikumspreis an die besten Interpreten vergeben.