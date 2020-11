Das 24. Liederfest Hoyschrecke der Kulturfabrik Hoyerswerda findet coronabedingt in einer Onlineversion statt. An diesem Sonnabend kann um 20 Uhr das Wettbewerbskonzert im Internet verfolgt werden. Das teilten die Veranstalter mit. Auf der Bühne stehen acht Liedermacherinnen und Liedermacher aus verschieden deutschen Orten. Von insgesamt 37 Bewerbern durchgesetzt haben sich Josef Hien aus München, Miro aus Dresden, Johannes Molz aus Regensburg, Die Nowak aus Sinzing in Bayern, Masha Potempa aus Leipzig, Elena Seeger aus Stuttgart und Doc Fritz aus Jena.

Im Anschluss an das Konzert können die Zuschauer über einen Link mitentscheiden, wer den Preis erhält. Dieser Link werde für eine halbe Stunde direkt nach den Wettbewerbsbeiträgen freigeschaltet, so die Veranstalter. Die Fachjury, in der der Singer/Songwriter Manfred Maurenbrecher und Petra Schwarz, Jurorin der Liederbestenliste, sowie Vertreter von Profolk e.V., der Gundermanns Seilschaft, dem Hoyerswerdaer Tageblatt und der Kulturfabrik sitzen, bestimmen ihren Preisträger während einer Onlinekonferenz. Die Bekanntgabe der Gewinner soll, so denn die Technik mitspielt, noch am Abend passieren.