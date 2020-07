Während die sächsische Städte Dresden und Leipzig boomen, schrumpft Hoyerswerda in der Lausitz immer mehr. Laut einem aktuellen Statistikbericht der Verwaltung hat die Stadt in den vergangenen zwölf Monaten weiter Einwohner verloren. Demnach waren Ende Juni knapp 32.500 Menschen in der Stadt gemeldet. Das sind etwa 480 weniger als im Juni vergangenen Jahres. 1990 zählte Hoyerswerda noch knapp 65.000 Einwohner. Gestiegen ist im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der ausländischen Einwohner: lebten Ende Juni vergangenen Jahres 1.514 in der Stadt, sind es jetzt 1.574.