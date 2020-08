Im Hoyerswerdaer Stadtteil Kühnicht soll auf dem Dorfplatz ein neuer Kleinkinderspielplatz entstehen. Dafür hat sich die Mehrheit der Einwohner des Stadtteils in einer Umfrage ausgesprochen. 68 Prozent der Befragten stimmten für diesen Standort, teilte die Stadtverwaltung mit. Etwas mehr als die Hälfte der Einwohner hatte sich an der Umfrage beteiligt. Der Aufbau des Spielplatzes würde nun vorbereitet, erklärte Stadtsprecher Bernd Wiemer. Die Spielgeräte dafür seien bereits geliefert. Der Spielplatz war einer der Vorschläge, die in diesem Jahr für den Bürgerhaushalt der Stadt eingereicht wurden. In der stadtweiten Abstimmung kam die Idee auf Platz 2 und soll deshalb noch in diesem Jahr umgesetzt werden.