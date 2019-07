Die kleine Wölfin, die in einem Wald in Ostsachsen gefunden wurde, bekommt beim Einleben im Wildpark Lüneburger Heide Hilfe von einer Hündin. Eine Sprecherin des Parks in Niendorf sagte, die tierische Betreuerin heiße "Vega" und sei wolfserfahren. "Sie vermittelt dem Welpen Sicherheit, Geborgenheit"und helfe dem Wolfswelpen dabei, "anzukommen". Behutsam werde die Wölfin derzeit mit neuen Reizen bekannt gemacht.