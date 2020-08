Aufgrund der drohenden zweiten Welle des Corona-Virus fällt zur Zeit ein Event nach dem anderen aus. Viele Menschen in Sachsen sind trotzdem in Feierlaune. Die größte Hürde für die Partystimmung sind die Hygienekonzepte der Gesundheitsämter. Wie gehen Clubs und Veranstalter in Sachsen damit um? MDR SACHSEN hat sich in der Oberlausitz umgehört.

Kein Festival in Ostro

Zum Beispiel in Ostro bei Panschwitz-Kuckau. Etwa 1.500 Menschen kamen letztes Jahr zum "Summer Ending Open Air". Dieses Jahr bleibt der Sportplatz in dem kleinen Ort leer, erzählt der Ostroer Clubchef Cornelius Mirtschink: "Das ganze wäre mit einem hohen Aufwand verbunden gewesen und es würden auch weniger Leute erscheinen. Es würde einfach nicht so sein, wie's sein soll."

Kreatives Konzept in Cunnewitz

Ganz anders läuft es im Jugendclub Cunnewitz/Schönau bei Ralbitz. Clubchef Christoh Rehor will mit einem eigenen, kreativen Hygienekonzept eine Open-Air-Veranstaltung auf einem alten Sportplatz aus dem Boden stampfen. "Vor einer großen Festivalbühne, ganz am Anfang des Sportplatzes, werden Boxen aufgebaut." Diese Boxen würden aus Eventzäunen errichtet. Jede Box fasse maximal zehn Leute, davon werde es vier Reihen geben mit je zehn Boxen. "So können maximal 400 Besucher Ende September endlich wieder ausgelassen feiern, jeder in seiner Box versteht sich", sagt Rehor.

Gesundheitsamt mit offenen Ohren

Entsprechend aufwändig ist es, die 1,5 Kilometer Zäune zu besorgen, was sich natürlich auch beim Eintrittspreis von 30 Euro pro Person widerspiegelt. Das Konzept allerdings stieß beim Gesundheitsamt in Bautzen auf offene Ohren, so Christoph Rehor.

Ein Mitarbeiter hat gesagt, das ist ja wirklich sehr schön, dass wir uns sowas überlegt haben, dass wir uns Mühe geben und vor allem Mühe geben, alle Hygieneregeln einzuhalten. Das Amt hatte am Schluss kein Problem mit unserem Konzept und hat uns das erlaubt. Christoph Rehor Jugendclubchef