Die Deutsche Bahn will 25 neue Intercity-Züge, die in der Oberlausitz gefertigt werden, wegen technischer Mängel nicht vom Hersteller Bombardier abnehmen. Darüber haben mehrere Medien, unter anderem die ARD-Tagesschau , mit Verweis auf interne Bahndokumente berichtet. Auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte ein Bahnsprecher in wesentlichen Teilen die Berichte. "Richtig ist, dass wir derzeit 25 IC2-Züge der zweiten Bauserie mängelbedingt nicht vom Hersteller abnehmen." Man setze "auf Grundlage verlässlicher Vorschläge jetzt auf eine schnelle Behebung der Mängel durch den Hersteller und prüfen darüber hinaus auch alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel". Interne Dokumente und Marktgerüchte kommentiere die Deutsche Bahn AG aber grundsätzlich nicht, hieß es weiter.

Bombardier räumt ein, dass die Doppelstockzüge vom Typ IC2 nicht - so wörtlich - mit der "selbst erwarteten Zuverlässigkeit in Betrieb sind". Man bedauere die Unannehmlichkeiten, die der Deutschen Bahn und ihren Fahrgästen dadurch entstehen. Weiterhin erklärte ein Unternehmenssprecher, dass derzeit gemeinsam mit der Deutschen Bahn an einem "Maßnahmenpaket und Aktionsplan" gearbeitet werde, "um die Zuverlässigkeit der IC2-Züge zeitnah deutlich zu verbessern".



In Görlitz werden die Wagenkästen gefertigt und lackiert, in Bautzen findet die Endmontage statt.