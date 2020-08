So gebe es Sammeltransporte und gemeinsame Pausen dicht an dicht im Bauwagen. Oft sei nicht einmal das Händewaschen möglich. Das stellte die Gewerkschaft bei ihren Arbeitsschutzkontrollen auf Baustellen fest. " Ein Waschbecken mit Seife und fließendem Wasser - Fehlanzeige. Von Desinfektionsmittel-Spendern ganz zu schweigen", so Schubert. Auch bei den Sammeltransporten sieht die Gewerkschaft Nachbesserungsbedarf. Die Arbeitgeber sollten Einzelfahrten zu den Baustellen möglich machen.