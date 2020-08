Es ist ein stiller Protest, der nicht nur Dutzende, sondern manchmal auch dreistellige Teilnehmerzahlen hat. Die Corona-Maßnahmen sind natürlich ein Teil des Protestes, das ist auch gut so. Doch man muss schon klar sagen, wogegen man protestiert. Vor allen Dingen aber muss das Versammlungsrecht eingehalten werden. Bei den Protesten an der B96 handelt es sich ganz klar um Versammlungen. Jede Versammlung muss auch angemeldet werden, das ist jedoch hier nicht der Fall.

Teilnehmer eines Protests stehen mit Fahnen an der Bundesstraße 96. Bildrechte: dpa

Genauso ist es. In wenigen Fällen gelingt es der Polizei ausfindig zu machen, wer dahintersteckt. Das sind öffentliche Aufrufe beispielsweise, das sind Anzeigen und Aufrufe im Internet. Doch meistens handelt es sich um geschlossene Benutzergruppen. Das macht es der Polizei natürlich nicht einfach. Doch es ist schon gelungen, Initiatoren ausfindig zu machen, die zu den Protesten aufgerufen haben.



Ansonsten kann und muss und darf auch friedlich demonstriert werden. Was natürlich nicht heißt, dass Straftaten begangen werden dürfen. Nötigung bis hin zu Körperverletzung - das geht nicht. Gegenwärtig sind - zum Stichtag 11. August - 42 Strafverfahren im Zusammenhang mit den Protesten an der B96 anhängig.