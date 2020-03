Wir haben die Dienstpläne komplett umstrukturiert. Mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern versuchen wir die Betreuung am Nachmittag und am Wochenende auszudehnen. Das sind die Momente, in denen die Zeit den Älteren schon mal lang wird, wo sonst Besuche kommen. Wir arbeiten nun verstärkt mit geteilten Diensten, das ist eine extra Belastung für unsere Pflegekräfte. Ich bin sehr froh über die Bereitschaft aller, da mitzuziehen. Viele meiner Mitarbeiter bieten von sich aus an, am Wochenende oder noch mal am Abend reinzukommen.