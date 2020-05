In der Corona-Pandemie zieht sich ein Riss durch die Oberlausitz. Während im Landkreis Görlitz die zahlreichen Beschränkungen offenbar Wirkung zeigen und seit neun Tagen keine Neuinfektion mehr gemeldet wurde, hat das Gesundheitsamt im Landkreis Bautzen dagegen in den vergangenen sieben Tagen 65 Neuinfektionen festgestellt. Sachsenweit gab es - gemessen an der Einwohnerzahl - in den vergangenen Tagen nirgends sonst so viele neue Corona-Fälle.

Hotspot im Raum Kamenz

Bislang waren und sind es Einzelfälle, die verstreut über den gesamten Landkreis Bautzen aufgetaucht sind. Doch nun gibt es einen Hotspot im Raum Kamenz, der die Mitarbeiter des Bautzener Gesundheitsamtes beschäftigt. Vor knapp anderthalb Wochen sind dort acht Mitarbeiter eines Pflegedienstes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Später stellte sich heraus, dass sich über diesen Infektionsherd auch Kinder aus Kitas in Ralbitz, Neschwitz, Neukirch bei Königsbrück und in der Grundschule in Räckelwitz angesteckt hatten. "Die Familien haben die Omas und Opas, die zu betreuenden Patienten aus dem Pflegedienst, beispielsweise besucht. Oder eben auch eine Krankenschwester oder jemand anderes angestelltes im medizinischen Bereich hat seine Kinder zur Betreuung den Großeltern übergeben", sagt Yvonne Rönsch vom Bautzener Sozialamt. Der Hort der Schule in Räckelwitz. Bildrechte: MDR/Lydia Matschie

Das Gesundheitsamt ließ die Kindertagesstätten und die Grundschule sofort schließen. Personen mit engerem Kontakt zu den Infizierten wurden in Quarantäne geschickt. "Nicht alle Angehörigen seien mit Quarantäne belegt worden", betont Amtsärztin Jana Gärtner.

Quarantäne bedeutet Beschneidung der Freiheitsrechte, weil das Kind darf wirklich nirgends hin. Dann dürfte auch die Mutti nirgends hin, wenn wir sie automatisch in Quarantäne setzen. Solange das Kind negativ oder asymptomatisch ist, besteht für die Mutti kein Grund in Quarantäne zu gehen. Weil sie würde dann genau diese Freiheitsbeschränkung in Kauf nehmen müssen. Jana Gärtner Amtsärztin Landkreis Bautzen

Laxer Umgang nimmt zu

Größere Sorgen bereiten der Amtsärztin derzeit die Lockerungen der Corona-Einschränkungen. Sie beobachtet, dass die Menschen deshalb laxer mit den Kontaktbeschränkungen umgehen. Durch die Lockerungen komme es dazu, dass bei einer Infektion nicht nur die Personen des eigenen Hausstandes betroffen sind, sondern ein erweiterter Personenkreis. Die merke man schon jetzt, so Gärtner, an den Fallzahlen innerhalb der Kontaktpersonenkreise.

Auch der Muttertag habe das Problem wieder verschärft. "Nach den Familientreffen sind einige Kinder positiv auf Covid-19 getest worden", so Yvonne Rönsch vom Bautzener Sozialamt.

Freiwilliger Corona-Test ist möglich

Die Aufhebung der Corona-Beschränkungen würden sich laut Gesundheitsamt bereits in den Fallzahlen innerhalb der Kontaktpersonenkreise niederschlagen. Obwohl die Fallzahlen steigen, will die Behörde die Testanzahl nicht erhöhen. "Im Schnitt würden täglich 150 Personen auf das Coronavirus getestet. In Spitzenzeiten waren es auch schon mal über 400 Personen," meint die Amtsärztin vom Landkreis Bautzen. Im Bautzner Landtratsamt arbeitet derzeit ein Corona-Krisenstab, zu dem auch die Amtsärztin gehört. Bildrechte: Landratsamt Bautzen

Ohne Symptome muss man sozusagen nicht testen. Das handhaben andere Landkreise, andere Städte, andere Bundesländer ganz genauso. Jana Gärtner Amtsärztin Landkreis Bautzen

Im Gesundheits- und Sozialamt kennt man natürlich auch die Sorgen und Ängste in der Bevölkerung. Deshalb können Kinder aus den geschlossenen Einrichtungen in Neschwitz, Neukirch bei Königsbrück, Räckelwitz und Ralbitz ab sofort auch ohne Symptome für einen Corona-Test angemeldet werden.

