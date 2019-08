Sachsen will in der Oberlausitz einen Elite-Campus für Informationstechnologie errichten. Die Außenstelle der TU Dresden solle in Hoyerswerda angesiedelt werden, sagten Vertreter von Universität und Staatskanzlei der Sächsischen Zeitung. Für den sogenannten Zuse-Campus seien 200 Millionen Euro aus den Ausgleichszahlungen des Bundes für den Braunkohleausstieg vorgesehen. Mit dem Geld sollen Labore und Testflächen für autonome Systeme entstehen. Der Zeitung zufolge könnten in einem Jahr die ersten Kurse starten. Den Plänen zufolge sollen 3.000 Studenten in Hoyerswerda ausgebildet werden. Die Verantwortlichen rechnen außerdem mit Ausgründungen aus Projekten, die in der Region Arbeitsplätze schaffen.