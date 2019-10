Das Orchesterkonzert als Familienausflug

Hanspachs Sohn Robert erinnert sich gern an die Touren mit dem Orchester: "Durch die Auftritte der Eltern waren wir immer in der Nähe der Konzerte und Musiker. Und wenn man selber ein Instrument gelernt hat, ist nichts besser, als so zeitig wie möglich in so ein großes Orchester reinzukommen." Robert Hanspach ist einer der wenigen Musiker in dem Blasorchester, die tatsächlich noch im Bergbau arbeiten. Er hat Bergbau studiert und ist nach der Ausbildung in seine Heimat zurückgekehrt. Seitdem besucht er regelmäßig die Proben.

Zum "Glück auf" steht das Publikum und singt mit

"Für mich ist das einerseits Ablenkung vom Arbeitsalltag, weil mich das Musik-machen entspannt. Das dient mir auch zum Runterkommen. Ansonsten ist es der Spaß an der Musik." Da begeistert den 32-Jährigen vor allem die neue modernere Musik im Repertoire, die Film- und Musicalmusiken.

Vater Olaf arbeitet als Forstwirt in der Rekultivierung der Bergbaufolgelandschaft. Auch wenn nur noch drei, vier der insgesamt 55 Vereinsmitglieder direkt im Bergbau arbeiten, tritt das Orchester stets in traditioneller Bergmannsuniform auf. Denn nach wie vor haben viele Musiker eine Verbindung zum Bergbau. Sie sind Kinder und Enkel von Bergmännern und -frauen. Das komme dann auch im Charakter der Konzerte zum Tragen, erklärt Olaf Hanspach: "Es gehört zu jedem Konzert, dass wir am Ende das 'Glück auf' spielen. Die Leute warten darauf, die stehen auf, die singen mit." 55 Musikerinnen und Musiker gehören zum Orchester. Das jüngste Mitglied ist 15, die ältesten Bläser sind über 80 Jahre alt. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Wöchentlich ein freier Arbeitstag für die Orchesterproben

1959 ist das Ensemble als Blasorchester Kombinat Schwarze Pumpe gegründet worden. Zu DDR-Zeiten seien die Musiker freitags von der Arbeit freigestellt worden, damit sie Proben konnten, erzählt Olaf Hanspach. Mit dem Namen des Betriebs änderte sich immer wieder auch der Name des Orchesters. 1995 gründeten die Musiker einen Verein. Seit 2003 heißt der Orchester Lausitzer Braunkohle e.V..

Hanspach erinnert an Musikreisen in die damalige Sowjetunion und nach Österreich, an einen Auftritt im Musikantenstadl des Fernsehens in Cottbus und an die Wettbewerbe, an denen sich das Orchester beteiligte. "Das Wichtigste ist für uns aber das Jahreskonzert in der Lausitzhalle. Wenn dort über 800 Leute kommen und die Halle ausverkauft ist, dann ist das ein Markenzeichen der Region und gehört fest in den Kalender", bekräftigt der Orchestervorstand. Im Schnitt spielt das Orchester zwölf bis 14 Konzerte im Jahr. Dazu kommen nochmal soviele Auftritte der kleinen Besetzung, die der "Bergbaumusikanten". Neben Auftritten auf Heimatfesten, zu Jubiläen, manchem Tag der offenen Tür im Kraftwerk, zählt die alljährliche Barbarafeier der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) noch zu den festen Terminen des Orchesters. "Wenn wir da als Laien gebucht werden und nicht irgendwelche hoch bezahlten Künstler auf der Bühne sitzen, dann ist das eine Anerkennung", sagt Vorstand Olaf Hanspach.

Ein Sympathieträger für den Bergbau

Das Orchester hat sein Repertoire in den vergangenen Jahren um modernere Blasmusik ergänzt. Wo in den neuen Stücken Stimmen für die traditionelle Besetzung des Orchesters fehlen, arrangiert der künstlerische Leiter selbst welche dazu. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank Doch um die Unterstützung des Bergbaukonzerns in der Region haben die Musiker bangen müssen. Als Vattenfall 2016 den Braunkohlebergbau in der Lausitz aufgab und an private Investoren aus Tschechien verkaufte, stand auch das Orchester vor einer ungewissen Zukunft. Vattenfall sei sehr sozial eingestellt gewesen. Dem schwedischen Staatskonzern attestiert Hanspach im positiven Sinne eine "andere Auffassung" der Unternehmensführung. Ob die Tschechen das Orchester weiter unterstützen würden, war offen. "Die haben ihre Kräfte gebündelt und geguckt, was für das Unternehmen von Interesse ist", erzählt Olaf Hanspach. "Da wurde schon sortiert." Der Vereinsvorstand sei aber rechtzeitig auf den neuen Eigentümer zugegangen und habe gut verhandelt. "Wir sind drinnen geblieben, sicher auch mit unserem Namen, mit unserer Qualität und weil sie gemerkt haben, der Bergbau braucht Akzeptanz. Und wir sind durchaus ein Akzeptanzträger, wenn wir den Menschen in den umliegenden Gemeinden Freude bringen."

Ein Anziehungspotential: die Vielzahl an Konzerten

Nun profitiert das Orchester weiter stark von der finanziellen Unterstützung des Energiekonzerns. Dank der Zuschüsse der LEAG kann das Orchester seinen Musikern Fahrtkostenzuschüsse zahlen. So kommen auch Musiker aus Cottbus, Görlitz und Dresden nach Hoyerswerda, um in dem Blasorchester zu musizieren. "Ich glaube, wir haben den Vorteil, dass wir sehr viele Konzerte im Jahr spielen, dass unser Repertoire sehr abwechslungsreich ist und wir hochqualitative Konzerte auf die Bühne bringen", erklärt Matthew Lynch. Der junge Engländer ist seit 2013 künstlerischer Leiter des Orchesters. Lynch kommt aus Leicester. Er hat an der Hochschule für Musik in Dresden studiert. Dort sah er den Aushang mit der Stellenausschreibung. "Als ich hergekommen bin, um mich vorzustellen und gesehen habe, was das Orchester für eine regionale Bedeutung hat, war ich ganz überrascht", erzählt der Dirigent. Hoyerswerda kannte er zuvor nicht. "Was mich reizt hierzubleiben, das sind die tollen herzlichen Menschen im Orchester, mit denen ich musikalisch etwas leisten kann."

Erneuerung unter englischem Dirigenten

Altgediente Orchestermusiker sehen in Matthew Lynch einen Glücksfall. "Er hat großes Talent", sagt Peter Burkhardt aus Kamenz. Der 82-Jährige spielt seit den 70er Jahren Waldhorn im Orchester Lausitzer Braunkohle. "Seit Matthew hier der Leiter ist, hat sich das Niveau um zwei Klassen erhöht." Davor habe die Qualität des Orchesters stagniert. "Das Programm war immer von der gleichen Art. Es gab keine Änderung der Schwerpunkte", beklagt Burkhardt. Deshalb seien damals auch einige Musiker ausgestiegen. Jetzt aber sieht er das Blasorchester im Aufwind.

Matthew Lynch leitet das Orchester seit dem März 2013. Die Musiker sehen sein Talent als Glücksfall für ihr Ensemble. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank "Das Orchester muss sich mit der Zeit und mit dem Publikum entwickeln. Ich glaube nicht, dass wir am Sonnabend vor ausverkauftem Haus spielen würden, wenn wir ein reines Blasmusikkonzert machen würden", sagt Matthew Lynch. "Ich glaube, die Vielfalt ist das, was das Publikum zu uns lockt." Dass er einem Ensemble mit 60-jähriger Geschichte vorsteht, sieht Lynch als besondere Aufgabe: "Eine Tradition muss lebendig bleiben. Wenn immer dasselbe gemacht wird, dann stirbt die Tradition aus, weil es dann für alle langweilig wird. Man muss die Tradition bewahren, aber auch pflegen und immer wieder erneuern. Das ist eine große Herausforderung, die richtige Balance zu treffen zwischen Erneuerung und Bewahrung der Tradition."

Der Anspruch des Dirigenten: das Orchester weiterbilden

Mit der Erneuerung sei er zu Beginn vor allem beim Publikum angeeckt. Viele Zuhörer hätten lieber die traditionelle Blasmusik hören wollen. Doch Lynch blieb beharrlich, ließ neue, frische Blasmusiken proben. "Es gab schon Stücke, wo das Orchester ein wenig Widerstand gegeben hat, wo ich mich durchgesetzt habe. Weil manchmal muss man versuchen, das Orchester auch weiterzubilden, damit es in der Lage ist, auch unterschiedliches Repertoire zu spielen", sagt Lynch, der in Dresden noch zwei andere Musikgruppen leitet. Wenn dann in den moderneren Stücken geeignete Stimmen für das traditionell aufgestellte Orchester in Hoyerswerda fehlen, arrangiert Matthew Lynch eben selbst welche dazu. Besonders wenn das Orchester mit Solosängern auftritt, sei sein Komponiertalent gefragt.

Auch für das Konzert an diesem Sonnabend hat Matthew Lynch ein Stück selbst arrangiert. "Das Jubiläum haben wir zum Anlass genommen, die ganze Bandbreite des Orchesters zu zeigen." Es gebe deshalb kein bestimmtes Thema für das Konzert. "Wir zeigen, dass wir Filmmusik können, dass wir sinfonische Rockmusik können, dass wir klassische Musik, aber natürlich auch, dass wir Blasmusik wie Walzer, Polka und Märsche können." So will das Orchester dem Publikum Musik zu Ohren bringen, die es sonst nicht hören würde. "Die Gäste sollen etwas anderes mitnehmen als was sie sonst im Radio hören", erklärt Matthew Lynch.

