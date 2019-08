In einem Steinbruch in Großkunitz wird ein 15 Jahre alter Jugendlicher vermisst. Am Dienstagabend suchte ein Großaufgebot der Feuerwehren aus der Region Kubschütz und Bautzen nach dem jungen Mann. Laut Polizei berichteten Zeugen, dass der Jugendliche ins Wasser stürzte und nicht wieder auftauchte. Ein Mann sei noch hinterher gesprungen, konnte den 15-Jährigen im Wasser aber nicht finden.