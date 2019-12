Die Abfüllmaschine fährt am Limit, seit bei Frenzel-Bräu in Bautzen Pfefferkuchen in den Biersud bröseln. Das neu kreierte Pfefferkuchenbier sei ein Renner, so Brauereichef Tobias Frenzel. "Da verlassen die Brauerei die letzten Wochen vor Weihnachten im Schnitt so an einem Tag 20 Kästen. Und das ist bei uns schon eine große Hausnummer." Der Teigrohling ist absolut fettfrei. Weder Glasur noch Füllung gehören in den Sud. In Edelstahltanks reifen und gären die Pfefferkuchen dann gemeinsam mit einem dunklen Starkbier.