Mit einem einfachen Klick auf den "Ich unterstütze das"-Button und der Angabe der eigenen Mailadresse ist es getan. Schon gehört man zu den hundert ersten Unterstützern der CDU-Kampagne im Internet. Die Schlagworte auf der Homepage machen dem Leser deutlich, dass sich Konflikte mit dem Wolf in erster Linie durch eines lösen lassen: den Klick am Abzug.

"Wir nehmen wahr, dass das Thema Wolf in Sachsen mit einer großen Kontroverse behaftet ist", erklärt dazu Alexander Dierks, Generalsekretär des CDU-Landesverbandes Sachsen. Der Wolf habe sich gerade für Nutztierhalter in bestimmten Teilen Sachsens zum Problem entwickelt. Darauf aufmerksam zu machen, sei Gegenstand dieser Kampagne, mit der man sich an den Bund wenden möchte, so der CDU-Politiker. Und weil in den vergangenen Monaten vielfach Schafe in Ostsachsen gerissen wurden, muss es für solche Fälle Möglichkeiten geben, Abschüsse schnell zu realisieren, findet Dierks.

Tierschützer sind entsetzt

Tierschützer sind über diese Denkweise entsetzt. "Der Wolf stellt keine Gefahr für den Menschen dar", sagt Volker Kurz. Er engagiert sich ehrenamtlich im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) für den Artenschutz in Sachsen. Kurz ist absolut gegen den Abschuss des Tieres. "Der Wolf reguliert sich selbst, ähnlich wie der Rotfuchs", ist er überzeugt. Nach seinen Beobachtungen hat die Wiederansiedlung des Raubtieres positive Effekte auf das Ökosystem. Andere Tiere verhielten sich wieder artgerecht: Wildschweine rotteten sich zusammen, Rehe würden scheu.

Das Problem liegt laut Kurz an den schlechten Arbeitsbedingungen der Schäfer. "Schäfer arbeiten betriebswirtschaftlich am Limit - jetzt kommt der Wolf noch obendrauf. Zielführend wäre die Einführung einer Weidetierprämie", schlägt er vor. Für den Naturschützer steht fest, dass bei den aktuellen Maßnahmen nachgebessert werden muss. Es brauche mehr Manpower, das Aufstellen von Zäunen sollte nicht zu 80, sondern zu 100 Prozent gefördert werden und auch alternative Schutzmaßnahmen sollte man finanziell mehr unterstützen. So habe man in der Schweiz gute Erfahrung mit Alpakas gemacht, die Schafsherden gegen Wölfe verteidigen. November 2016 in der Oberlausitz - in Cunnewitz wurden mehrere Schafe von Wölfen gerissen. Bildrechte: MDR / Viola Simank

AfD fordert Jagdzeiten und Abschussquoten

Landtagsabgeordneter Wolfram Günther, Landesvorsitzender von Bündnis90/Die Grünen, sieht in der neuen CDU-Kampagne eine Hofierung potenzieller AfD-Wähler. Hier gehe es nicht um Lösungen, sondern um Stimmungsmache. Die CDU breche damit aus einem breiten gesellschaftlichen Konsens aus, den man sich in Sachsen mit dem Wolfsmanagementplan erarbeitet hatte, so der Grünenpolitiker.

Stimmung gegen den Wolf macht gerade die AfD-Fraktion im Kreistag Görlitz. Sie fordert in einem Antrag, die Wolfsansiedlung rückgängig zu machen: Der Landkreis Görlitz soll als eine für die Besiedlung des Wolfes ungeeignete Zone ausgewiesen werden, da dies sonst dem Schutz der Bevölkerung, dem Tourismus und der Weidetierhaltung entgegen stünde. Auch soll der Wolf mit Jagdzeiten und Abschussquoten ins Jagdrecht aufgenommen werden, lautet ein Punkt im Antrag.

Gefahr der Ausrottung

"Bei einer Abschussgenehmigung besteht die Gefahr, den Wolf wieder auszurotten", sagt David Greve, Landesgeschäftsführer des BUND Sachsen. Deshalb dürfen nach europäischem und deutschem Recht diese Tiere grundsätzlich nicht gejagt werden. Derzeit arbeitet die Organisation eine Position aus, die über den Umgang mit dem Raubtier aufklären soll und sich dezidiert mit den Forderungen der Politik auseinandersetzt. "Wir glauben, dass der Wolf in Koexistenz mit uns Menschen leben kann. Die Angst vor ihm ist nicht gerechtfertigt", so Greve.