Das kurze Video von Karsten Hilse, wie er umringt von Polizisten am Boden liegt, kursierte schnell in den sozialen Netzwerken. Verbreitet wurde es von der AfD-Fraktion des Bundestages. "Die Polizei geht mit großer Härte gegen kleinste Ordnungswidrigkeiten vor", protestierte später der Bautzener AfD-Bundestagsabgeordnete per Pressemitteilung. Er war von den Beamten vorübergehend festgenommen worden.

Der CDU-Kreisvorsitzende und Bautzener Landrat Michael Harig sieht in diesen Szenen Berechnung von Seiten des AfD-Abgeordneten. Karsten Hilse - selbst Polizist - habe sich genau so verhalten, dass seine früheren Kollegen entsprechend handeln mussten. Rein "zufällig" sei der Vorgang auch noch gefilmt und umgehend ins Netz gestellt worden. Damit habe sich Hilse einmal mehr als politischer Märtyrer inszeniert.

Was war genau passiert? Die Polizisten hatten Karsten Hilse am Rand der Querdenker-Demo am Mittwoch in Berlin wegen seines fehlenden Mundschutzes angesprochen. Der Bundestagsabgeordnete hat nach eigenen Angaben ein ärztliches Attest vorgelegt, dass von der Polizei aber nicht anerkannt wurde. Es fehlte darauf eine konkrete Krankheit als Grund für die Befreiung von der Mundschutzpflicht.