Die katholischen Christen haben am Donnerstag Fronleichnam gefeiert. In den sorbisch-katholischen Gemeinden der Oberlausitz ist das Fest gesetzlicher Feiertag. In Prozessionen zogen die Gläubigen durch ihre Heimatorte zu Außenaltären. Begleitet wurden sie von jungen Mädchen in sorbischer Brautjungferntracht. Prozessionen wurden unter anderem in Wittichenau, Crostwitz aber auch im sieben Kilometer entfernten Ralbitz abgehalten. Fronleichnam wird am 60. Tag nach dem Ostersonntag gefeiert und erinnert an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. In sechs Bundesländern ist Fronleichnam gesetzlicher Feiertag, in Sachsen nur in den sorbisch-katholischen Gemeinden.