Ein aufmerksamer Lkw-Fahrer hat am frühen Donnerstagnachmittag fünf ausgesetzte Katzenbabys an der Bautzener Straße in Gaußig gerettet. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, konnte er vier der Tiere sofort fangen. Ein Jungtier habe sich zunächst in einem Gebüsch versteckt. Nach einer kurzen Jagd hätten aber alle Katzenbabys sicheren Unterschlupf im Führerhaus des Lasters gefunden.