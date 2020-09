Hoyerswerda verzichtet auf die Bewerbung für die Landesgartenschau 2025. Das beschloss der Stadtrat am Dienstag einstimmig. "Wir haben das Verfahren nicht richtig eingeschätzt", räumte Oberbürgermeister Stefan Skora (CDU) ein. Die Vorbereitung der Bewerbung sei nicht gut gelaufen. Die Stadtverwaltung hätte mehr Bürgerbeteiligung wagen sollen, sagte Skora in der Stadtratssitzung am Abend.