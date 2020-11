Zwei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren haben sich am Sonntag mehr als erlaubt für eine Diesellok interessiert. Die Bundespolizei teilte mit, die beiden Jungen seien in den Führerstand der in Sohland im Landkreis Bautzen abgestellten Lok geklettert. Zeugen hatten das beobachtet und die Beamten verständigt.