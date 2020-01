17.01.2020 | 13:02 Uhr Prinz Joseph und Prinzessin Merle regieren Wittichenaus Kinderwelt

In Wittichenau ist am Donnerstag das Kinderprinzenpaar der 314. Karnevalssaison gewählt worden. Aus den Vorschulkindern in der Kindertagesstätte des Christlich-Sozialen Bildungswerkes wurden Joseph Kupke aus Rachlau und Merle Mieth aus Wittichenau zu Prinz und Prinzessin gekürt.