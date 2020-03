In Kirschau ist am Donnerstagabend eine Textilreißmaschine in einer Fabrik in Brand geraten. Ein Großaufgebot an Feuerwehren rückte an. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN, ein Mitarbeiter des Unternehmens wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der Feuerwehreinsatz dauerte etwa zwei Stunden. Laut Polizei wird der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Ein Brandsachverständiger werde am Freitag in der Fabrik erwartet, hieß es.



In Kirschau gab es bereits mehrfach ähnliche Brände an Textilmaschinen.