Tonnenweise Klärschlamm türmt sich an einem Waldstück auf einem ehemaligen Tagebaugelände bei Lauta in der Oberlausitz. Noch vor zwei Monaten standen auf dem sandigen Boden viele kleine Kiefern und Birken. Es wuchs Sandmagerrasen. Doch der Besitzer des Grundstücks, Holger Gehm, hat die jungen Bäume roden lassen, im guten Willen, wie er MDR SACHSEN erklärt. Er mache Platz, um den Boden wieder fruchtbar zu machen, sagt Gehm. Die Massen an Klärschlamm seien nicht schädlich. "Das ist Kompost. Für die Massen die da verbracht werden, liegen Analysen vor. Da sind Nährstoffe drin, sodass aus der Fläche praktisch irgendwann einmal wieder Wald werden kann", sagt der Waldbesitzer.