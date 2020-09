Sie gelten als ein Aushängeschild des Lausitzer Seenlandes - die schwimmenden Häuser am Geierswalder See. Jetzt sind sie Gegenstand einer Zivilklage gegen den Landkreis Bautzen. Die HDN Tourist GmbH, der drei von insgesamt fünf Häusern am See gehört, hat den Landkreis auf rund 3,5 Millionen Euro Schadensersatz wegen Amtspflichtverletzung verklagt.