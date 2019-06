Klage wegen Waffenschein von NPD-Funktionär geht an OVG zurück

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Klage eines NPD-Parteifunktionärs aus der Sächsischen Schweiz gegen die Einziehung seines Waffenscheins an das sächsische Oberverwaltungsgericht zurückverwiesen. Wer in aktiver Weise, insbesondere durch Wahrnehmung von Parteiämtern oder Mandaten in Parlamenten und Kommunalvertretungen Bestrebungen einer Partei unterstützt, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet sind, besitze in der Regel nicht die für eine waffenrechtliche Erlaubnis erforderliche Zuverlässigkeit, urteilten die Bundesrichter am Mittwoch in Leipzig ( BVerwG 6 C 9.18 - Urteil vom 19. Juni 2019 ).