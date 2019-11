Carola Arnold will aus der "Kleenen Schänke" in Cunewalde eine Anlaufstelle für Handgemachtes aus der Oberlausitz machen. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Das Kanapee ist einem soliden Tisch gewichen, zwei urige Bauernbetten und die alte Kommode sind zu Regalen umfunktioniert worden. Die Ferienwohnung im Obergeschoss des Cunewalder Umgebindehaus "Kleene Schänke" hat sich völlig verwandelt. Überall stehen Oberlausitzer Produkte: Backmischungen aus alten Getreidesorten vom Hofladen Löhnert aus Zockau, Patchwork aus Neukirch, Eierlikör aus Schönbach, Honig aus Salzenforst, Senf und Marmeladen aus Bautzen, Bier einer Cunewalder Braugemeinschaft und, und, und. "Wir haben hier eine Ausstellung zum Gucken, Naschen, Kaufen und Bestellen", erklärt Carola Arnold, die Pächterin des Umgebindehauses. In den vergangenen drei Jahren hatte sie in der "Kleenen Schänke" eine Koch- und Kulturwerkstatt etabliert. Nun war es an der Zeit für eine neue Idee - die Geschenke-Schänke.

Breite Palette an regionalen Produkten

Die "Kleene Schänke" am Erlenweg in Cunewalde. Das Haus gehört dem Landesverein Sächsischer Heimatschutz. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt 28 regionale Unternehmen sind ab sofort in der "Kleenen Schänke" mit ihren Produkten vertreten. Dazu gehört auch der Oberlausitzer Verlag mit Werken von Autoren aus der Umgebung. Die Besucher sollen sich hier von der Vielfalt des Regionalen überraschen lassen. Und da die Zeit auf Weihnachten zugeht, bietet die Cunewalderin Schützenhilfe beim Geschenkefinden an: "Wir haben eine ganze Palette an Inspiration zusammengestellt." Das heißt, die verschiedenen regionalen Produkte lassen sich durchaus thematisch miteinander kombinieren; etwa als "Oberlausitzer Teatime" mit einem Kräutertee aus der Region, einem Oberlausitzer Sagenbüchlein und handgefertigten Pralinen aus Bautzen.

Anlaufstelle für Handgemachtes