12.06.2020 | 19:00 Uhr Kamenz lädt zum Tag der offenen Gartenpforte

Was man in einem Garten so alles zum wachsen und gedeihen bringen kann, das zeigen Kleingärtner gern im Frühsommer bei einem Tag der offenen Gartenpforte. In Kamenz bitten erstmals am Sonntag 17 Gartenbesitzer interessiertes Publikum auf ihre grünen Oasen.