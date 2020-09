In Kleinwelka bei Bautzen hat die Polizei am Sonnabend eine illegale Veranstaltung von mutmaßlichen Neonazis aufgelöst. Wie die Behörde mitteilte, hatten Beamte auf Streife an einem Sportplatz Musik mit Texten nationalsozialistischer Gesinnung und der Verherrlichung der Person Adolf Hitlers gehört. Die Polizei beendete die nicht genehmigte Veranstaltung. Die Daten des Veranstalters sowie von 22 Teilnehmenden aus dem ganzen Bundesgebiet seien aufgenommen worden. Die Beamten beschlagnahmten außerdem einen USB-Stick mit rechtsorientierten Musikstücken. Der Staatsschutz ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.