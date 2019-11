Der Saurierpark Kleinwelka verbucht für 2019 einen Besucherrekord: Rund 242.000 Menschen sind in dieser Saison gezählt worden. Damit seien die bisherigen besucherstarken Jahre 2017 und 2018 mit einem Plus von rund 7.000 Gästen deutlich übertroffen worden, hieß es. Als Gästemagnet habe sich das neue Themenareal "Lavaris" erwiesen, teilte die Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Bautzen mit. Auch das gute Wetter habe die Besuchermassen gelockt.

In den Wintermonaten wird auf dem Gelände gebaut: So soll der Frauenbereich im Sanitärgebäude neu gestaltet werden, das Bewässerungssystem in der "Vergessenen Welt" angepasst und Details in der Vulkanlandschaft "Lavaris" ergänzt werden. Neue Themengebiete sind für 2020 nicht geplant. Der Park öffnet im April 2020 wieder seine Tore.