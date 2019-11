30.11.2019 | 06:00 Uhr Lausitz steht Protestwochenende bevor

Klimaaktivisten haben Proteste und Blockaden in der Lausitz vor allem am Kraftwerk Jänschwalde angekündigt. Tausende Demonstranten wollen am Wochenende für Klimagerechtigkeit und einen sofortigen Braunkohle-Ausstieg demonstrieren. Auch Kohlebefürworter wollen demonstrieren. Die Stimmung in den Revieren in der Lausitz und Leipzig gilt als angespannt. Es werden gewaltsame Proteste befürchtet. MDR SACHSEN fasst die Positionen zusammen. Darum geht's: