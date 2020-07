Still ruht der Knappensee nur an einigen Stellen, an anderen arbeiten Rüttelverdichter im Wasser, um den Boden des ehemaligen Tagebaurestlochs zu stabilisieren. Nach ursprünglicher Planung sollte die Sanierung vor drei Jahren abgeschlossen gewesen sein. Nun soll voraussichtlich 2022 der See wieder öffentlich zugänglich gemacht werden, so die Aussichten des Sächsischen Oberbergamts. Das frustriert die angestammten Angler und Anhänger der Naherholung, die sich als Knappensee-Rebellen zusammengetan haben.

Es herrscht große Skepsis

Werner Petrick, Vereinsvorsitzender der Knappensee-Rebellen, ist skeptisch, ob zum gesetzten Termin wirklich Naherholung wie in alten Tagen möglich ist: "Was verstehen die denn unter: See wieder offen? Wird der Zaun abgebaut, wird der Badestrand geöffnet? Keiner sagt uns was", kritisiert er.

Tatsächlich nennt das Sächsische Oberbergamt als Planungsbehörde keinen detaillierten Fahrplan. Die Sanierung sei komplex, da der Knappensee in den 1950er-Jahren eher zufällig durch Unwetter und Hochwasser geflutet wurde. "Nach dem aktuellen Stand der Sanierung kann der Termin der Wiedereröffnung des Knappensees zur Badesaison 2022 eingehalten werden", teilt Christof Voigt vom Oberbergamt mit. Jedoch: "Am Ostufer wird ein Abbau des Zauns erst schrittweise in den nachfolgenden Jahren möglich."

Maschinen verdichten den Grund des Knappensees. Bildrechte: MDR/Florian Glatter

Damit das Schwimmen und Paddeln später auch erlaubt ist, braucht es des Weiteren eine Genehmigung. Die gab es nämlich bisher nicht. Der Badespaß wurde nur geduldet. Deswegen erarbeiten die an den See angrenzenden Gemeinden nun ein Konzept. Es müsse einerseits das Wasserrecht für die Nutzung des Sees auf den Weg gebracht werden, andererseits brauche man das Baurecht, um das Ufer touristisch erschließen zu können, sagt Jens Kieschnick, Ortsvorsteher in Groß Särchen.

Grünes Licht für Bau eines Vereinszentrums

So hat beispielsweise in dieser Woche der Gemeinderat Lohsa grünes Licht für das Vereinszentrum Knappensee gegeben. Einstimmig wurde der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan gefasst. Die veranschlagten Baukosten für das Vereinszentrum liegen bei knapp 300.000 Euro.