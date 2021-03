Die Rutschung am Knappensee wurde vermutlich von Sanierungsarbeiten im Uferbereich ausgelöst. Zu dieser Einschätzung sind Experten des sächsischen Oberbergamtes gekommen. In den vergangenen Wochen seien erste vorsichtige Sicherungsmaßnahmen in diesem Bereich durchgeführt worden. So habe man unter anderem Kippenmaterial abgetragen und Arbeiten im Uferbereich vorbereitet, teilte das Oberbergamt mit. Dies sei auch am Tag der Rutschung so gewesen, weshalb diese Arbeiten als Auslöser vermutet werden.