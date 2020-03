Mit einem symbolischen Spatenstich hat am Freitagnachmittag der Verpackungsmittel-Großhändler derkarton.net den Neubau seines Firmensitzes in Königsbrück begonnen. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben mehr als zwei Millionen Euro, um eine Lager- und Versandhalle mit Hochregalsystemen und ein angeschlossenes Bürogebäude zu errichten. Ein knappes Drittel dieser Summe steuert die Sächische Aufbaubank als Investitionszuschuss bei. Mit der Ausweitung des Geschäfts soll den Angaben zufolge auch die Mitarbeiterzahl steigen - von bislang zehn auf bis zu 20 Beschäftigte.

Sonntag, der auch Stadtrat in Königsbrück ist, hofft auf eine "Signalwirkung für die Region". Der Neubau könne "impulsgebend" wirken - bislang nämlich sei vom wirtschaftlichen Aufschwung in der Gemeinde wenig zu spüren gewesen. Im Gewerbegebiet sei jetzt aber auch ein Bauprojekt der Diakonie vorgesehen, in der Nähe sollen zudem Wohngebäude entstehen.