Der Bautzener Kreistag hat das endgültige Aus für die Körse-Therme in Kirschau abgewendet. Er bewilligte einen einmaligen Zuschuss von bis zu 100.000 Euro an den Zweckverband, damit die seit Monaten geschlossene Einrichtung spätestens Anfang November wieder geöffnet werden kann. Außerdem wird der Bad- und Sauna-Betrieb in diesem und im kommenden Jahr mit insgesamt 400.000 Euro bezuschusst.