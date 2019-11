Es begann mit einem Bandscheiben-Vorfall. Danach wollte Matthias Peuker einfach nicht mehr so schwer schleppen. Denn wenn der Dresdner Schlagzeuger mit seiner Band Triple Trouble zu Auftritten unterwegs ist, trägt er normalerweise Trommel, Becken, Ständer und anderes Zubehör mit sich herum. Das ist schwer und füllt ein ganzes Auto. "Ich wollte deshalb alles kleiner und praktischer machen", sagt Peuker. Dabei erinnerte er sich an Trommeln aus Koffern, die er einmal bei einer Reise in New Orleans gesehen hatte.

Koffer mit Geschichte

Es geht auch klein: Eine Mini-Koffertrommel mit Pedal. Bildrechte: Matthias Peuker In der kleinen Werkstatt auf seinem Wochenendgrundstück in Kamenz tüftelte Matthias Peuker also an einer eigenen Variante dieser Koffertrommeln. Er probierte verschiedene Koffertypen aus und kam schließlich auf alte Hartschalenkoffer von Samsonite aus den 1960er und 70er Jahren.



Sie lassen sich nicht nur am besten zu professionellen Bass Drums umbauen, sondern haben oftmals auch eine ganz eigene Geschichte, erzählt Peuker. Wie die Koffer einer Stewardess, die 20 Jahre mit ihnen um die Welt gereist ist. "Die früheren Eigentümer freuen sich auch, wenn ihr Reisegepäck ein neues Leben bekommen." Die alten Gepäckstücke stöbert er meist über das Internet auf.

Trommel mit Kofferfunktion

Nach dem Umbau zur Trommel kann der Koffer trotzdem noch als Koffer genutzt werden. Bildrechte: MDR/Viola Simank Damit aus den Koffern Trommeln werden, baut Matthias Pauker vorne und hinten ein Schlagfell und ein Resonanzfell ein. Der Sound, sagt der Musiker, steht dem einer normalen Bass Drum in nichts nach. Nur die Tiefe der ganz großen Trommeln erreichen seine Koffertrommeln nicht.



Dafür haben sie einen entscheidenden Vorteil: Peuker kann das ganze Zubehör gleich in der Trommel verstauen, denn der Koffer lässt sich immer noch als Koffer nutzen. "Ich habe dann noch einen kleinen runden Koffer, wo die kleine Trommel und die Becken reinpassen und kann mit nur zwei Koffern zum Auftritt."