Gleich zweimal ist die Freiwillige Feuerwehr Bischofswerda zu einem Hotel auf dem Altmarkt ausgerückt. Der erste Einsatz erfolgte am Sonnabend gegen 12 Uhr. In einem Keller löste eine Zapfanlage für Bier einen Kohlendioxid-Alarm aus. Die Feuerwehrleute dichteten nach eigenen Angaben das vermutete Leck ab und lüftete die Gänge. Kurz vor 6 Uhr am Sonntag schlug der CO₂-Warner erneut Alarm. Dieses Mal wurde die Anlage stillgelegt. Sicherheitshalber kontrollierten die Feuerwehrleute alle Zimmer des Hotels, ob es den knapp 100 Gästen gut geht. Verletzte wurden nicht festgestellt.