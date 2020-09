Am Flugplatz in Kamenz soll ein Kompetenzzentrum für autonomes und elektrisches Fliegen entstehen. Unter anderem sollen dort gewerbliche Drohnen mit neuartigen Antrieben und später auch Lufttaxis getestet werden, teilte das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahlentechnik mit. Dafür plane man auf dem Gelände des Flugpatzes ein sogenanntes Reallabor, um die neuen Antriebe und Steuerungen zu testen.

Noch steht das Projekt ganz am Anfang. In diesem und im nächsten Jahr seien aber Investitionen von rund 1,3 Millionen Euro geplant, hieß es. Das Geld solle unter anderem in einen Hangar für die Entwicklung und den Bau von Drohnen, den Aufbau eines Labors und den Umbau des Towers in ein Seminarzentrum fließen.