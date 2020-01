Die Krabatmühle in Schwarzkollm will mit dem Brotbackhaus ihre Mitmachangebote ausweiten. 190.000 Euro wird der Bau kosten. Eine Förderung aus dem LEADER-Programm der Europäischen Union ist zugesagt. "Wir werden in den nächsten Wochen den Förderantrag an das Kreisentwicklungsamt stellen", sagte Zschieschick. Danach könnten die Bauarbeiten beginnen. Denn mit der Förderung wolle man auch den vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragen.