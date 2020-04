Wolfgang Rose erlebte die Kampfhandlungen als Soldat auf deutscher Seite – als 16-Jähriger. "Ich wurde in einem Ruckzuck-Lehrgang in 14 Tagen in der Kaserne in Weißenfels ausgebildet", berichtet der heute 91-Jährige. Mit 500 anderen unerfahrenen 16-Jährigen wurde er im April 1945 an die Front nach Haide bei Weißwasser geschickt. "Wir haben uns dort sozusagen eingegraben. Unsere Vorgesetzten waren neu ernannte und unerfahrene Leutnants. Nur der Kompaniechef, ein Hauptmann, war bereits fronterfahren", erinnert sich Rose.