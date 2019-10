Nachdem am 8. Oktober eine Kuh durch Görlitz gelaufen war, gab es am Donnerstag erneut einen tierischen Vorfall – diesmal in Bischofswerda. Wie die Bundespolizei mitteilte, erhielt sie an dem Tag gegen 10:30 Uhr die Nachricht, dass sich ein Rind auf den Bahngleisen zwischen Bischofswerda und Schmölln aufhalten soll. Als die Beamten eintrafen, war das Tier aber bereits selbstständig auf seine Weide zurückgekehrt.