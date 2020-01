Wie das Kulturhaus in Bischofswerda in Zukunft genutzt werden kann, dafür gibt es momentan weitere Vorschläge. Die Stadt prüft derzeit, inwiefern der komplette Innenstadthort in dem Haus untergebracht werden könnte. Dies sei eine neue Idee nach einer internen Stadtratsitzung am vergangenen Sonnabend. Man prüfe derzeit diese Möglichkeit, heißt es aus dem Rathaus.