Sachsen und Brandenburg wollen Löschhubschrauber der Bundeswehr

Die Länder Sachsen und Brandenburg wollen von der Bundeswehr einen Löschhubschrauber für die Brandbekämpfung vorrätig haben. Der Helikopter soll ständig in der Region stationiert sein. Dafür wollen sich die beiden Länder beim Bund einsetzen, teilten die Regierungen am Dienstag nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Hoyerswerda mit.

Besonders in unwegsamem Gelände oder in munitionsbelasteten Gebieten seien die Einsatzkräfte am Boden auf Hilfe aus der Luft angewiesen. In Sachsen gab es demnach im vergangenen Jahr 200 Waldbrände, in Brandenburg waren es 512. Erst Anfang Juni wütete tagelang ein Waldbrand im brandenburgischen Jüterbog Hunderte Hektar Wald verbrannten.