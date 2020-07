Das Lausitzer Seenland im Urlaubs-Check

Drei Seen im Lausitzer Seenland: Was erwartet die Urlauber?

Ich war am Bärwalder See, den viele ja recht gut kennen, am Dreiweiberner See und am Scheibe-See. Mit dem Fahrrad bin ich um alle drei Seen herumgefahren und kann alle drei Rundwege wirklich empfehlen. Ob mit dem Rad, auf Skatern, ja selbst zu Fuß. Die allesamt asphaltierten Wege sind sauber, hier und da allerdings hebt sich der Asphalt oder platzt durch Wurzeln. Da muss man echt aufpassen, vor allem, wenn man die Rollen direkt unter den Füßen hat. Zehn, zwölf oder 20 Kilometer sind die Seeumfahrungsstrecken lang. Leider hat man durch den zunehmenden Baumwuchs von Jahr zu Jahr immer weniger Stellen, wo man den Blick auf den See genießen kann, aber Spaß macht es trotzdem.

Kann man unterwegs einkehren?

Bei der Bewegung an der frischen Luft, bekommt man natürlich Durst und Hunger und deshalb habe ich auch die gastronomischen Angebote miteinander verglichen. Am besten gefiel es mir diesbezüglich am Dreiweiberner See. Da gibt es zum Beispiel auf der Weißkollmer Uferseite eine große Beachbar mit Blick auf den See, unzähligen Sitzgelegenheiten, vielen Sonnenschirmen, die im Notfall auch vor einem unerwarteten Regenguss schützen - so, wie es mir am Sonntag erging.



Zwar wird man auch am Bärwalder See gut versorgt, aber dort ist der Bedarf größer als das Angebot. Vor allem am Boxberger Ufer sollte man schon auch eine Portion Geduld mitbringen. Leider gar keine Versorgung mit Speis und Trank gibt es am Scheibe-See. Da heißt es: Verpflegung aus dem Rucksack.

Wie ist das abschließende Fazit: Kommt an den Lausitzer Seen Urlaubsfeeling auf?