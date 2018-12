Lausitzer Energieversorger Leag baut Riesenbatterie am Kraftwerk Schwarze Pumpe

Eine gigantische Batterie wäre so eine Lösung. Sie könnte sich an Tagen mit hohen Stromschwankungen aufladen und dadurch die Spitzen glätten. Wenn dann kurzfristig ein hoher Energiebedarf besteht, das Kraftwerk aber nicht so schnell auf volle Last hochfahren kann, kann die Batterie zwischengeschaltet werden. Die Leag lässt am Kraftwerk Schwarze Pumpe auf einer Fläche von 140 mal 20 Metern so einen Batteriespeicher errichten. Dafür beauftragt wurde das tschechische Unternehmen Egem. Angewendet werde eine Lithium-Ionen-Technologie, so Gerstner. Die technische Konstellation und die Größe der Anlage seien einzigartig.