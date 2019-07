Die Lausitz Energie Kraftwerke AG (Leag) unterstützt sächsische Waldbesitzer im Kampf gegen den Borkenkäfer. So werden nach Angaben der Leag derzeit 8.000 Festmeter Fichten-Stammholz aus sächsischen Wäldern in einem nicht genutzten Erdbecken auf dem Gelände des Kraftwerks Boxberg eingelagert und unter Wasser gesetzt. Die Fichtenstämme stammen aus fünf Forstbetrieben und sollen vor einem Befall durch den Borkenkäfer und damit einem Wertverlust geschützt werden.

Weil es aktuell zuviel Holz auf dem Markt gibt, können es die Waldbesitzer aktuell nicht wirtschaftlich vermarkten. Bis 2023 soll deshalb Holz bei der Leag im Wasserbecken konserviert werden. In dem Becken wird üblicherweise Wasser aus dem Boxberger Kraftwerkskreislauf gereinigt. Die vorübergehende Umnutzung wurde von der Landesdirektion genehmigt. Waldbesitzer haben das Verfahren bereits erprobt, so gibt es den Angaben zufolge ein Nasslager in Putzkau. Das ist jedoch seit dem Orkan "Friederike" Anfang vergangenen Jahres ausgelastet.