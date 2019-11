Sebastian Handrick vom Landesamt für Schule und Bildung erklärt tschechischen Studenten die Nationalfarben der Sorben. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Sebastian Handrick vom Landesamt für Schule und Bildung in Bautzen begrüßt seine Gäste auf Sorbisch. Nicht nur, weil Sorbisch seine Muttersprache ist, sondern weil er die jungen Lehramtsstudenten aus Tschechien für diese Sprache begeistern möchte. 13 Studenten von der Westböhmischen Universität Pilsen sind der Einladung des Schulamtes gefolgt. Und jetzt staunen sie nicht schlecht, dass in der Oberlausitz nicht nur Deutsch, sondern auch Sorbisch gesprochen wird. Das war ihnen bis kurz vor ihrem Besuch gar nicht so bewusst.

"Man merkt schon, dass es eine verwandte Sprache ist, aber richtig verstehen tut man es natürlich nicht. Also ich würde es mit Deutsch und Belgisch vergleichen", sagt die 23-jährige Tschechin Arabella Kalis in akzentfreiem Deutsch. Sorbisch wäre für sie eine weitere Fremdsprache. "Also ich glaube schon, dass es schneller gehen würde und einfacher, aber lernen müsste man es trotzdem", so die Lehramtsstudentin mit dem Fachgebiet Deutsch.

Sorbischen Schulen gehen die Lehrer aus

Doch gerade auf die Ähnlichkeit der beiden slawischen Sprachen setzt das Landesamt für Schule und Bildung. Bis 2025 werden an sorbischen Schulen der Oberlausitz rund 70 Lehrer in den Ruhestand gehen. Um diese erhebliche Lücke zu schließen, geht das Schulamt neue Wege, schaut sich beispielsweise nach möglichen Quereinsteigern um und versucht jetzt auch tschechischen Lehrern in spe den Job an sorbischen Schulen in der Oberlausitz schmackhaft zu machen.